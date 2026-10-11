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L’appuntamento.
12 ottobre 2026 alle 01:48

Facoltà di Teologia, inizia l’anno accademico  

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Prende il via questo pomeriggio l’anno accademico della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna, che quest’anno celebra anche il centenario della fondazione.

La giornata avrà inizio alle 17, nella chiesa di Cristo Re, con la celebrazione eucaristica presieduta da monsignor Antonello Mura, vescovo di Nuoro e di Lanusei e Gran Cancelliere della Facoltà, insieme ai vescovi della Sardegna.

Alle 18, nell’aula magna della Facoltà, in via Enrico Sanjust, si terrà la cerimonia inaugurale. Il preside, monsignor Giovanni Ligas, presenterà la vita accademica della Facoltà, cui seguirà la prolusione del professore Aldo Accardo, presidente della Fondazione di Ricerca “Giuseppe Siotto”, dal titolo “Memoria, storia, verità”.

Dopo i saluti istituzionali, la cerimonia si concluderà con la proclamazione ufficiale dell’apertura dell’anno accademico e la consegna dei diplomi. L’appuntamento inaugura un anno di particolare significato per la Facoltà Teologica della Sardegna, chiamata a celebrare cento anni di attività accademica, ricerca e formazione teologica al servizio della Chiesa e della cultura in Sardegna.

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