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29 giugno 2026 alle 00:30

EBK world cup, Lucchini super a Baunei 

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Il nome di Andrea Lucchini (Mondraker-MC Versilia Corse) resterà come quello del primo vincitore del 1° Gp of Sardinia della Fim Ebk World Cup. Nella prova con le e-bike fuoristrada andata in scena ieri a Baunei, il 26enne di Domodossola, proveniente dalla downhill, ha vinto le prime tre prove speciali, cosa che gli ha consentito di accumulare un vantaggio che il più rapido nelle due successive, Manolo Morettini (Polini), non ha potuto annullare, chiudendo anzi terzo dietro Filippo Colarusso (Olimpia - Mc Torre della Meloria), leader della classifica.

La gara di Enduro con le mtb assistite (organizzata da Maggiora Motocross con Tnatura) si è snodata attraverso due giri da 34 km, e cinque speciali: quella di Locorbu (2,1 km) ha messo alla prova le capacità tecniche dei piloti, richiedendo precisione nella guida e un’attenta gestione della trazione. Scoine (1,33 km), affrontata due volte, al mattino e nel pomeriggio, ha proposto un tracciato breve ma intenso, mentre Surrele (2,56 km) ha chiuso la gara con un mix di sezioni tecniche e tratti più guidati.

I successi di categoria sono andati a Christian Buniva (Thok-Mc La Guardia) che nella E1J ha preceduto il pilota di casa Daniel Pessiu (Canyon), Manolo Morettini nella E2, e Marco Gnassi (T-Talaria - Gaerne) nella E3.

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