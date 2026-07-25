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26 luglio 2026 alle 00:57

Donna e bimbe soccorse sugli scogli  

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Si sono trovate in difficoltà nel mare agitato e sono finite sugli scogli a bordo dei loro sup, vicino alla Grotta dei Colombi. Per soccorrere una donna e due bambine è stato necessario l'intervento dell'elicottero Drago dei vigili del fuoco del Reparto Volo Sardegna che ha provveduto a recuperarle dagli scogli con il verricello. La squadra 1A della sede centrale dei Vigili del fuoco di Nuoro, via terra, ha quindi provveduto a garantire lo sbarco in sicurezza delle stesse.
A mare era presente anche una vedetta della guardia costiera di Cala Gonone che ha fornito il necessario supporto via mare alle operazioni di soccorso.
Sul posto sono intervenute due ambulanze della croce azzurra di Cala Gonone e due pattuglie dei carabinieri di Dorgali. Fortunatamente sia la donna che le due bambine stanno bene e se la sono cavata soltanto con un brutto spavento.

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