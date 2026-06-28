Domani lavori sulla rete idrica, rubinetti chiusi 

Disagi in arrivo domani per un intervento sulla rete idrica di Quartucciu da parte di Abbanoa. In particolare si procederà all’installazione di una saracinesca in via Mandas, all’incrocio con via Nazionale, nella stessa zona dove da tempo c’è un problema di cedimento dell’asfalto all’altezza del ponte. Lavori che porteranno all’interruzione dell’erogazione idrica dalle 8 alle 17 nell’area compresa tra via Nazionale, via Delle Serre, via Mameli e via Salvatore D’Acquisto. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori». Nel caso i lavori dovessero terminare in anticipo, il Gestore potrebbe anticipare il riavvio dell’erogazione prima del previsto. Infine, Abbanoa segnala che, alla riattivazione del servizio, l’acqua potrebbe risultare temporaneamente torbida a causa dello svuotamento e del successivo riempimento delle tubazioni.
RIPRODUZIONE RISERVATA