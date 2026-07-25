Dermatite bovina,  c’è la deroga Asl 

Una buona notizia per gli allevatori di Samugheo dopo i problemi legati al caso accertato lo scorso 9 luglio di dermatite bovina in un allevamento della cittadina del Mandrolisai. Oltre al blocco della movimentazione per 45 giorni negli allevamenti del paese, si registravano difficoltà per portare il bestiame al macello: era infatti necessario recuperare un mezzo per il trasporto con un aggravio di costi per allevatori e macellai. Ora invece chi ha un mezzo proprio, dopo la visita del veterinario della Asl, potrà condurre i capi al macello nel mezzo omologato e debitamente sigillato.

Soddisfatto il sindaco Massimiliano Urru, che afferma: «La deroga concessa dalla Asl di Oristano rappresenta una notizia molto positiva per il nostro territorio. L’autorizzazione al trasporto degli animali con i mezzi aziendali degli stessi allevatori evita ulteriori disagi e costi per le aziende e per i macellai, già fortemente penalizzati dalle misure conseguenti al caso di dermatite bovina. Desidero ringraziare la Direzione Asl per la sensibilità istituzionale e la tempestività con cui ha accolto la richiesta avanzata dal Comune di Samugheo. È la dimostrazione che, quando istituzioni e operatori del territorio lavorano insieme, si possono trovare soluzioni concrete che tutelano sia la salute pubblica sia la continuità delle attività economiche. Continueremo a collaborare con la Asl e con gli allevatori per affrontare questa fase con responsabilità e spirito costruttivo, salvaguardando un comparto strategico per la nostra economia e il ruolo del Mattatoio Comunale di Samugheo, presidio fondamentale al servizio dell'intero territorio».

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