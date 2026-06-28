Deplano-Cammilleri campioni italiani 

Chiusura col botto con i titoli italiani per Enrico Alessio Deplano (Amsicora), nel triplo, e Andrea Cammilleri (Sulcis Carbonia), nei 110 hs, e il bronzo per Aurora Aresu (Tespiense), nei 400, ai tricolori Under 18 di atletica disputati a Grosseto. I fuochi d'artificio iniziano in tarda mattinata con Deplano che si aggiudica la gara del salto triplo. Qualificatosi per la finale a 8 con la terza misura (14,42, un solo centimetro dal pb di poche settimane fa a San Marino) l'allievo di Paolo Caredda si migliora al quinto salto con 14,83 passando in testa. All'ultimo turno Samuele Granai piazza un 14,89 che lo porta al primo posto. La risposta di Deplano è tutta nel 14,99 (+1,0): personale, titolo e biglietto per gli europei Under 18 di luglio a Rieti.

Poi arriva il bronzo di Aurora Aresu (Tespiense Quartu) nei 400 metri. Per lei 55”61, personale e minimo per gli Europei. Un posto, almeno in staffetta, dovrebbe essere sicuro. Nella finale maschile ottava piazza per Matteo Putzolu (Lib. Campidano), 49”21.

Ostacoli d'oro

E infine arriva l'oro di Andrea Cammilleri (Sulcis Carbonia). Dopo aver superato il primo turno in 13”83 e la semifinale in 13”79, l'allievo di Antonello Murgia parte malissimo e da l'impressione di non ritrovarsi sugli ostacoli. Però alla fine il titolo è suo, di forza, in 13”91 (-1,0). Nella stessa prova Davide Deiana (Lib. Campidano) fuori in batteria in 16”14.

Nella prima serie del lancio del disco Emanuele Barra (Lib. Campidano) ha lanciato a 40,32, nei 200 metri allieve Marta Bianchina (Delogu Nuoro) ha corso in 25”42 (-0,9). Medaglie e finali a parte il miglior “altro” risultato dei campionati rimane quello di Edoardo Barra (Lib. Campidano), 11° in 22’43”15 nei 5000 metri di marcia.



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