VaiOnline
Atletica.
29 giugno 2026 alle 00:30

Deplano-Cammilleri campioni italiani 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Chiusura col botto con i titoli italiani per Enrico Alessio Deplano (Amsicora), nel triplo, e Andrea Cammilleri (Sulcis Carbonia), nei 110 hs, e il bronzo per Aurora Aresu (Tespiense), nei 400, ai tricolori Under 18 di atletica disputati a Grosseto. I fuochi d'artificio iniziano in tarda mattinata con Deplano che si aggiudica la gara del salto triplo. Qualificatosi per la finale a 8 con la terza misura (14,42, un solo centimetro dal pb di poche settimane fa a San Marino) l'allievo di Paolo Caredda si migliora al quinto salto con 14,83 passando in testa. All'ultimo turno Samuele Granai piazza un 14,89 che lo porta al primo posto. La risposta di Deplano è tutta nel 14,99 (+1,0): personale, titolo e biglietto per gli europei Under 18 di luglio a Rieti.
Poi arriva il bronzo di Aurora Aresu (Tespiense Quartu) nei 400 metri. Per lei 55”61, personale e minimo per gli Europei. Un posto, almeno in staffetta, dovrebbe essere sicuro. Nella finale maschile ottava piazza per Matteo Putzolu (Lib. Campidano), 49”21.

Ostacoli d'oro
E infine arriva l'oro di Andrea Cammilleri (Sulcis Carbonia). Dopo aver superato il primo turno in 13”83 e la semifinale in 13”79, l'allievo di Antonello Murgia parte malissimo e da l'impressione di non ritrovarsi sugli ostacoli. Però alla fine il titolo è suo, di forza, in 13”91 (-1,0). Nella stessa prova Davide Deiana (Lib. Campidano) fuori in batteria in 16”14.
Nella prima serie del lancio del disco Emanuele Barra (Lib. Campidano) ha lanciato a 40,32, nei 200 metri allieve Marta Bianchina (Delogu Nuoro) ha corso in 25”42 (-0,9). Medaglie e finali a parte il miglior “altro” risultato dei campionati rimane quello di Edoardo Barra (Lib. Campidano), 11° in 22’43”15 nei 5000 metri di marcia.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Pale eoliche, da Ittiri un no chiaro e forte

Manifestazione a Monte Unturzu dove sta sorgendo un parco con torri di 200 metri 
l Fiori, Floris
Ma gli interventi per il Tyrrhenian Link proseguiranno per un mese su tutte le altre strade

Ancora caos sulla litoranea Lavori Terna: venerdì lo stop

Domenica di code sulla provinciale tra Quartu e Villasimius La denuncia: forature lungo la 554 Var cosparsa di chiodi 
Giorgia Daga
I contratti scadono domani e per legge non possono essere rinnovati. Il M5S: «Al lavoro per un nuovo modello»

Fuori i gettonisti, scatta l’allarme rosso nei pronto soccorso

Situazioni esplosive in Gallura e a Oristano Cgil e centrodestra: Giunta senza soluzioni 
Roberto Murgia
Sorgono.

«Impossibile coprire i turni»

Giorgio Ignazio Onano
La storia

Addio a Palla, pitbull dolce e amata, simbolo di rinascita

Monica Pais e Paolo Briguglio la salvarono dieci anni fa 
Valeria Pinna
Lega

Salvini promette: «Vannacci? Non mi frega più»

Il generale: gli ho portato voti Meloni? Se vuole mi telefoni 
Meteo

Caldo record, estate da incubo

Europa nella morsa dell’Anticiclone, l’Oms: 1.300 vittime in una settimana 