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Le stelle.
29 giugno 2026 alle 00:31

CR7 stenta ancora: ora la sfida a Modric 

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Colombia e Portogallo hanno pareggiato 0-0 nella sfida per il primo posto nel girone K dei Mondiali ma sono i sudamericani, per gioco e occasioni avute, a meritarsi il primato, mentre la squadra di Cristiano Ronaldo conferma di non essere al momento all’altezza della grandi aspettative che l’hanno accompagnata negli Usa. La Colombia affronterà il Ghana nei sedicesimi di finale, venerdì prossimo, mentre il Portogallo, secondo classificato, se la vedrà con la Croazia di Luka Modric, ed eventualmente agli ottavi la Spagna. Due scogli che rischiano di diventare insormontabili per una formazione che ha brillato solo contro il debole Uzbekistan ma mostra grandi limiti con formazioni di calibro superiore.

A Miami, sotto gli occhi del segretario di Stato statunitense, Marco Rubio, e il presidente della Fifa, Gianni Infantino, si accende solo in parte la sfida tra le due stelle James Rodriguez e CR7: il primo brilla di più conducendo il gioco con maestria, mentre l’asso di Funchal si fa notare nel primo tempo solo per una punizione telefonata tra le braccia di Vargas. Non utilizzato il rossoblù Yerry Mina.

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