Cossu al Tortolì, a Sarroch resta Falco 

Cominciano i primi movimenti per la nuova stagione nei campionati regionali, in particolare sulle panchine.

In Eccellenza, il Tortolì ha scelto Marco Cossu come nuovo allenatore: in carriera è stato anche nello staff tecnico del Cagliari, con Gianluca Festa e Massimo Rastelli. Prende il posto di Franco Giordano. Sempre in Ogliastra, il Lanusei conferma 4 fuoriquota tutti 2008: il portiere Francesco Usai, il difensore Matteo Mameli, il centrocampista Mattia Doneddu e la punta Alessandro Marchetta. All’Atletico Uri, dopo 8 anni, finisce la lunga e vincente epoca da presidente di Giampiero Pilo: «Ritengo sia giusto aprire una nuova fase per il club, auguro a chi subentrerà il meglio per il futuro», il saluto.

In Promozione, rischia di non iscriversi il Buddusò appena retrocesso ai playout: ieri sera, la dirigenza ha confermato la volontà di chiudere il mandato e invita «con la massima urgenza» un «intervento immediato di nuove forze». Al Luogosanto il nuovo allenatore è Riccardo Balzano: è un ritorno, visto che in biancoceleste ha giocato. Classe ‘83, è stato difensore con presenze in C2 con Fiorenzuola e Olbia nei primi anni 2000. Prende il posto di Tony Madeddu, che ha chiuso 16 anni nel club fra giocatore e allenatore.

In Prima Categoria, la Gioventù Sarroch conferma Nunzio Falco come allenatore dopo aver sfiorato la promozione. Al Santa Giusta, annunciata la permanenza di Gianni Lutzu. Cambiano invece il Gonnosfanadiga, dove arriva Sergio Pice, e il Decimoputzu che ha deciso di interrompere il rapporto col tecnico Mariano Ruggiero e il suo vice Thomas Montis. (r.sp.)

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