con Conti e Zucca  brilla anche l’isola 

La dorsista sassarese Anna Conti (Sport Full Time) e la ranista cagliaritana Francesca Zucca (Fiamme Azzurre-Esperia) hanno aggiunto un pizzico di Sardegna a un’edizione del 62° Trofeo Sette Colli di Roma lusinghiera per l’Italia del nuoto, con Sara Curtis in vetrina.

L’allieva di Ilario Ierace (che sabato aveva auspicato di vederla in una finale B...) non si è limitata a ottenere l’ingresso nella finale A con il terzo tempo (2’14”61): nel pomeriggio ha conquistato un bellissimo secondo posto, migliorandosi in 2’13”30. Soltanto Aurora Velati (Rane Rosse) l’ha preceduta in 2’12”57.

Non un piazzamento altrettanto prestigioso, ma un grande miglioramento, per l’esperina allenata da Marco Cara. Nei 200 rana, Zucca si è qualificata con il quinto tempo (2’28”19), chiudendo terza la propria batteria. In finale la ventenne nuotatrice ha perso, sì, una posizione, ma è stata capace di toccare in 2’26”68, con una progressione di oltre 1” rispetto alla propria miglior prestazione.

In chiusura di serata, nei 1500 metri, Fabio Dalu (Esercito-Esperia), ha terminato le proprie fatiche nuotando (dopo i 400 e i discreti 800 dei giorni scorsi) anche i 1500 stile libero. Ha concluso ottavo in 15’22”98, a 66 centesimi da Greg Paltrinieri. ( c.a.m. )

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