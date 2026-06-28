Col foglio rosa, si schianta e muore 

Cutro. Ancora strage sulle strade. Tra sabato e domenica almeno otto persone sono morte e undici sono rimaste ferite, tre in modo grave, tra cui un 11enne, in nove diversi incidenti avvenuti in Calabria, Campania, Marche, Lombardia, Toscana a Puglia. A Cutro, nel Crotonese, il 18enne Salvatore Lukanov ha perso la vita nello schianto violentissimo contro un albero: il giovane, senza patente, guidava con il foglio rosa e aveva preso l'auto del padre per fare un giro con i suoi amici.

Nella notte la vettura, una Volkswagen Golf, è finita fuori strada in modo del tutto autonomo, forse a causa dell'alta velocità: ha sradicato e spezzato un albero sul marciapiede per poi ribaltarsi, riducendosi a un cumulo di lamiere. I due giovani che viaggiavano con Lukanov, una 20enne e un 17enne, sono rimasti feriti.

È invece ricoverato in fin di vita all'ospedale Santobono di Napoli un bimbo di 11 anni investito nella serata di sabato da un'auto pirata a Sant'Egidio del Monte Albino, nel Salernitano. Il piccolo stava attraversando la strada con un adulto, quando sarebbe stato colpito da una Golf grigia che procedeva a forte velocità e che si è poi allontanata senza prestare soccorso.

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