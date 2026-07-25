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26 luglio 2026 alle 00:56

Cinquina Ingarao, applausi a Rocco 

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Alessandro V Re di Cagliari. Per la quinta volta consecutiva, Alessandro Ingarao conquista lo scudetto nei Campionati italiani di Seconda categoria sui campi del Tc Cagliari. Un dominio incredibile per il 27enne del Match-Ball Siracusa, che nelle ultime cinque stagioni ha conquistato per altrettante volte il tricolore in singolare e quattro volte quello di doppio (stop in finale l'anno scorso). Ieri, Ingarao ha superato 6-2, 6-3 in finale Lorenzo Rocco, alfiere del circolo organizzatore. Un risultato comunque importante per il classe 2009, anzi storico: per la prima volta un tennista sardo ha disputato la finale tricolore. «È stato un match pieno di tensione. Sapevo di essere favorito anche per l'esperienza, Lorenzo è un giocatore ancora giovane, quindi sapevo di avere tutto da perdere. Sono estremamente contento di questa vittoria, è un record», spiega il vincitore, che indica il momento decisivo, «sul 3-2, 0-40 ho ottenuto cinque punti di fila e sul 4-3, 30-40, quando ho vinto un punto estremamente lungo che mi ha dato tanta energia e tanta consapevolezza. Penso che sono stati i momenti chiave di questa partita. Sono stato molto bravo nel giocare tutti i punti e farmi vedere carico. Questa sicuramente è stata la soluzione e la chiave per annullare le palle break e per annullare i momenti di difficoltà che ho avuto durante la partita». Soddisfatto Rocco: «Ho trovato in finale un avversario tosto e con tanta esperienza. Sapevo che sarebbe stata difficile. Ho provato a dare tutto alla fine. Sì, la partita è stata molto equilibrata, ma il mio avversario ha meritato di vincere: non posso che fargli i complimenti».

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