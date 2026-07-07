Carabinieri, 17 marescialli per l’estate 

Sono arrivati ieri, nella caserma di via Nuoro, 17 marescialli per il potenziamento estivo dei presidi dei carabinieri nel territorio come disposto dal Comando generale.

Ad accogliere i giovani militari, il comandante provinciale Luigi Grasso che ha rivolto loro un saluto di benvenuto. Il generale ha poi illustrato le criticità del territorio sotto il profilo della sicurezza e spiegato le linee operative da seguire. Il comandante provinciale ha inoltre ribadito il ruolo svolto dai carabinieri all’interno del tessuto sociale e il valore del quotidiano servizio che deve essere rivolto sempre a soddisfare i bisogni e le richieste del cittadino.

I militari presteranno servizio per tutta la stagione estiva nelle stazioni delle località a maggiore vocazione turistica, contribuendo al rafforzamento del controllo del territorio e alla tempestiva risposta alle esigenze delle comunità locali. A breve si aggiungeranno ulteriori 24 militari che andranno a integrare il servizio preventivo di controllo del territorio.

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