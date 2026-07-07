VaiOnline
Via Nuoro
08 luglio 2026 alle 01:40

Carabinieri, 17 marescialli per l’estate 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono arrivati ieri, nella caserma di via Nuoro, 17 marescialli per il potenziamento estivo dei presidi dei carabinieri nel territorio come disposto dal Comando generale.

Ad accogliere i giovani militari, il comandante provinciale Luigi Grasso che ha rivolto loro un saluto di benvenuto. Il generale ha poi illustrato le criticità del territorio sotto il profilo della sicurezza e spiegato le linee operative da seguire. Il comandante provinciale ha inoltre ribadito il ruolo svolto dai carabinieri all’interno del tessuto sociale e il valore del quotidiano servizio che deve essere rivolto sempre a soddisfare i bisogni e le richieste del cittadino.
I militari presteranno servizio per tutta la stagione estiva nelle stazioni delle località a maggiore vocazione turistica, contribuendo al rafforzamento del controllo del territorio e alla tempestiva risposta alle esigenze delle comunità locali. A breve si aggiungeranno ulteriori 24 militari che andranno a integrare il servizio preventivo di controllo del territorio.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

La manovra supera  il miliardo di euro ma rischia altri rinvii

Variazione ancora ferma in commissione Ieri tavolo di maggioranza interlocutorio 
Roberto Murgia
Il progetto contestato

Cala Finanza, ricorsi e nuove proteste

Presidio dei comitati a Porto San Paolo. La Forestale indaga sulle opere 
Andrea Busia
La tragedia

Bimbo di nove anni  muore sulla spiaggia davanti ai genitori

Santa Teresa Gallura, inutili i tentativi di salvare il piccolo turista norvegese 
Andrea Busia
Il caso

Lavitola dal Pm, l’accusa è di strage

Ranucci incredulo: «Siamo amici». Tramonta la pista dell’avvertimento a Report 