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La svolta.
08 luglio 2026 alle 01:38

Canoni concordati, firmata l’intesa per affitti sostenibili  

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Firmato ieri nella sede Cgil il nuovo Accordo territoriale sui canoni concordati, che punta a favorire affitti più sostenibili per gli inquilini e vantaggi fiscali per i proprietari. Dopo 11 anni, Nuoro rinnova uno strumento destinato a rendere il mercato delle locazioni più equilibrato davanti all’emergenza abitativa. L’intesa è stata sottoscritta al termine dell’incontro promosso dal Sunia Cgil con il segretario regionale Marco Cuccu. Al tavolo Paola Deserra (Sunia Cgil) e Edoardo Bizzarro (Sicet Cisl) per gli inquilini, Alberto Margaritella (Uppi) e Marcello Ciaravola (Confedilizia) per i proprietari. Presenti le segretarie confederali Domenica Muravera della Cgil e Maria Luisa Ariu della Cisl. L’accordo aggiorna i parametri ai cambiamenti del mercato immobiliare, segnato da inflazione, rincari e conseguenze del Covid, e incentiva i contratti a canone concordato. «Non si tratta di un documento tecnico, ma di uno strumento di giustizia sociale», dice Deserra. Ciaravola parla di sfratti più rapidi, Bizzarro sottolinea l’emergenza abitativa, Margaritella i benefici fiscali e Cuccu il ruolo dei sindacati e la necessità di censire gli immobili. Muravera e Ariu chiedono più politiche per la casa. (g. pit.)

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