Bronzo di Patta ai campionati italiani 

C'è il bronzo di Lorenzo Patta nei 100 metri della prima giornata dei campionati italiani assoluti in una finale che si tinge di giallo, e non per la maglia delle Fiamme Gialle indossata dall'olimpionico oristanese. Bensì per la falsa partenza apparentemente “perdonata” a Marcell Jacobs che poi va a vincere il titolo in 10”13 (-0,4) davanti al compagno delle Fiamme Oro Samuele Ceccarelli (10”31), e all’oristanese (10”34). Al secondo sparo si ferma subito dopo il via Eric Marek (Esercito), campione italiano under 23 indoor e outdoor, che era stato il migliore in batteria col personale di 10”20. Personale stagionale anche per Lorenzo Patta che ha corso il primo turno in 10”25, migliorando di un decimo il riscontro cronometrico ottenuto a Dorgali controvento. Per l'allievo di Francesco Garau, in graduale e netta crescita dopo gli infortuni a ripetizione dell'ultimo anno, si riaprono ora le porte della staffetta 4x100 ai prossimi Europei. Lo stesso Jacobs nei giorni scorsi lo ha definito il miglior “curvista” d'Italia.

Le altre gare

Benissimo anche Elisa Francesca Pintus, la sassarese primatista isolana però ora in maglia Bracco Milano, sesta nel getto del peso con 15,03. Undicesima invece l'oristanese Sara Zoccheddu (Cus Cagliari) nella finale del salto triplo con la misura di 12,03 metri.

Si sono fermati alle batterie dei 400 ostacoli l'oristanese Luca Flore, trasferitosi quest'anno all'Acquacetosa Roma, 52"39, e il nuorese Francesco Alpigiano (Cus Cagliari), 52"98. Fuori in batteria anche Nicolò Caddeu, il velocista di Furtei che gareggia con la maglia del Cus Cagliari, che però ha firmato il suo nuovo personale di 47”69 (quinto sardo di sempre). Va a tirare negli 800 metri Maria Paola Sotgiu, qualificatasi venerdì, però poi nel finale non ne ha più e chiude in 2'09”09.

Challenge

In mattinata ottimo Mattia Finiu (Ichnos) che si qualifica per la seconda giornata degli assoluti vincendo i 110 ostacoli e demolendo il suo personale con 14"68 contro il precedente di 15"05. Bella gara anche per Daniele Deiana (Atl. Olbia) che chiude i 200 metri in 21"65, purtroppo non abbastanza per accedere ai tricolori. Fuori nei 200 Elisa Marcello (Cus Cagliari) con 24”63, ed Elias Sagheddu (Delogu Nuoro, 7,03) e Christian Zucca (Gonone Dorgali, 6,67) nel salto in lungo.

Tocca a Dalia

Nella seconda giornata degli assoluti riflettori su Dalia Kaddari. La sprinter quartese in forza alle Fiamme Oro punta a riprendersi la leadership stagionale nei 200 metri e quindi ad aggiudicarsi il proprio sesto titolo assoluto. Nell'alto vedremo il cagliaritano Eugenio Meloni (Carabinieri) e il sassarese Massimiliano Luiu (Fiamme Oro) e, come già detto, un altro sassarese, Mattia Finiu (Ichnos), sarà di scena nei 110 ostacoli.



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