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I controlli.
08 luglio 2026 alle 01:40

Blitz dei Nas al Poetto: chiusi due camion-bar 

Stop di sei giorni e sanzioni per oltre 4mila euro agli ambulanti irregolari ispezionati 

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Mancato rispetto delle procedure di autocontrollo Haccp e altre carenze significative sarebbero emerse durante un controllo dei Nas nelle celebri paninoteche ambulanti del Poetto. L’ispezione dei militari ha riguardato sei venditori e per ciascuno di essi sono state rilevate diverse violazioni di natura amministrativa per un totale di oltre 4mila euro di multe. Tra le altre violazioni contestate anche l’assenza di regolare approvvigionamento idrico per l’erogazione di acqua potabile su alcuni dei mezzi ispezionati.

L’operazione

Il blitz del Nucleo antisofisticazioni e sanità dei carabinieri fa parte di un’operazione inserita in un più ampio piano nazionale con l’obiettivo di verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie di settore, garantire la sicurezza della filiera alimentare e proteggere la salute dei consumatori, assicurando, tra l’altro, che lo stoccaggio e la commercializzazione dei prodotti avvengano nel pieno rispetto delle norme. Particolare attenzione, inoltre, è stata data alla prevenzione del rischio di botulino e di eventuali contaminazioni microbiologiche. I controlli al Poetto hanno interessato nello specifico sei camion desinati alla vendita dei panini ben noti tra i cagliaritani e punto di riferimento soprattutto d’estate. Secondo quanto ricostruito, i militari hanno rilevato violazioni e irregolarità su tutti e sei i camion ispezionati.

Le violazioni

La carenza più significativa, secondo quanto riportato dai Nas, è il mancato rispetto delle procedure di autocontrollo Haccp, ovvero il sistema obbligatorio per la sicurezza alimentare. Non solo però. Oltre all’assenza di un regolare approvvigionamento idrico per l’erogazione di acqua potabile su alcuni camion, mancavano anche i dispositivi per rilevare la temperatura all’interno dei banchi vetrina refrigerati. Tra le altre violazioni, i carabinieri avrebbero rilevato anche l’inosservanza dell’obbligo di utilizzo dell’abbigliamento professionale prescritto per la manipolazione degli alimenti.

I provvedimenti

L’operazione dei carabinieri alla fine ha portato a severe prescrizioni di adeguamento per sanare le carenze strutturali rilevate dai Nas. In totale, sono state elevate sanzioni amministrative per oltre 4mila euro. Per due delle sei paninoteche è invece scattato lo stop: è stata imposta la temporanea sospensione per sei giorni. Una volta trascorsi, e dopo il ripristino delle condizioni idonee, potranno nuovamente riaprire.

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