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Lido del carabiniere.
26 luglio 2026 alle 01:00

Bimbi e ragazzi a lezione di sicurezza in mare 

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“Bandiera Blu: al mare in sicurezza”: questa l’iniziativa promossa in occasione della “Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento” che si è svolta ieri mattina al Lido del carabiniere in collaborazione con il Comune.

Durate la manifestazione, gli uomini dell’Arma hanno coinvolto i giovani dello stabilimento e i bambini dei campi estivi del territorio in un’esperienza educativa volta a promuovere la cultura della legalità e della sicurezza in ambiente acquatico. L’attività ha permesso ai più piccoli di conoscere da vicino le specialità e i compiti dei vari reparti impiegati quotidianamente nella tutela dei cittadini. Grande interesse per le dimostrazioni pratiche svolte dal Nucleo subacquei, intervenuto per illustrare le norme fondamentali e i comportamenti prudenti da tenere in acqua e le tecniche di salvamento a mare.

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