VaiOnline
Villa Verde.
08 luglio 2026 alle 01:38

Biblioteca sotto le stelle 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al via, a Villa Verde, l’ormai tradizionale iniziativa estiva ideata dalla biblioteca “Antoni Cuccu”, intitolata “Biblioteca sotto le stelle”. Ogni giovedì, dalle 21 alle 22.30, una serie di appuntamenti che si terranno nel cortile interno della struttura. Domani è in programma “La bicicletta di legno – Ilos Teatro”, spettacolo di teatro e narrazione a cura del Palazzo d’Inverno. Il 16, “Oltre il confine” per celebrare il Mandela Day. Si intitola “Libri al buio”, la serata di baratto letterario fissata per la giornata del 23. A chiudere il mese, il 30, il concerto “Mi ritorni in mente”. ( g. pa. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

La manovra supera  il miliardo di euro ma rischia altri rinvii

Variazione ancora ferma in commissione Ieri tavolo di maggioranza interlocutorio 
Roberto Murgia
Il progetto contestato

Cala Finanza, ricorsi e nuove proteste

Presidio dei comitati a Porto San Paolo. La Forestale indaga sulle opere 
Andrea Busia
La tragedia

Bimbo di nove anni  muore sulla spiaggia davanti ai genitori

Santa Teresa Gallura, inutili i tentativi di salvare il piccolo turista norvegese 
Andrea Busia
Il caso

Lavitola dal Pm, l’accusa è di strage

Ranucci incredulo: «Siamo amici». Tramonta la pista dell’avvertimento a Report 