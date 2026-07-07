Al via, a Villa Verde, l’ormai tradizionale iniziativa estiva ideata dalla biblioteca “Antoni Cuccu”, intitolata “Biblioteca sotto le stelle”. Ogni giovedì, dalle 21 alle 22.30, una serie di appuntamenti che si terranno nel cortile interno della struttura. Domani è in programma “La bicicletta di legno – Ilos Teatro”, spettacolo di teatro e narrazione a cura del Palazzo d’Inverno. Il 16, “Oltre il confine” per celebrare il Mandela Day. Si intitola “Libri al buio”, la serata di baratto letterario fissata per la giornata del 23. A chiudere il mese, il 30, il concerto “Mi ritorni in mente”. ( g. pa. )
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