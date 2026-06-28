VaiOnline
Selargius.
29 giugno 2026 alle 00:33

Bancarelle e camion bar, c’è il bando per le assegnazioni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al via il bando per assegnare i posteggi per bancarelle e camion bar durante le feste estive in città. Il Comune di Selargius ha pubblicato l’avviso alcuni giorni fa, con tanto di scadenza fissata al 16 luglio per presentare le domande.

Cinque le aree individuate per i diversi appuntamenti nel calendario dei festeggiamenti locali: otto posteggi sono previsti in piazza Maria Vergine Assunta - fra commercio di alimenti, hobbisti e artigiani - dedicati ai tre giorni di celebrazioni per l’omonima santa che da il nome alla parrocchia principale di Selargius, ma anche per il penultimo giorno della festa di San Lussorio e per i primi due dell’Antico sposalizio selargino. Dodici le postazioni in piazza don Orione per i festeggiamenti del Santissimo Salvatore in programma tra fine agosto e inizio settembre, dieci nello sterrato di San Lussorio in occasione della festa civile in onore del santo. E ancora: otto posteggi in via Gallus per il Matrimonio selargino, e sei in via San Martino per la festa della Madonna della strada. Fra i requisiti richiesti nel bando comunale ci sono il titolo abilitativo per l’esercizio del commercio su area pubblica per il settore alimentare e con somministrazione di alimenti e bevande, l’autorizzazione sanitaria, e l’iscrizione al registro delle imprese.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Pale eoliche, da Ittiri un no chiaro e forte

Manifestazione a Monte Unturzu dove sta sorgendo un parco con torri di 200 metri 
l Fiori, Floris
Ma gli interventi per il Tyrrhenian Link proseguiranno per un mese su tutte le altre strade

Ancora caos sulla litoranea Lavori Terna: venerdì lo stop

Domenica di code sulla provinciale tra Quartu e Villasimius La denuncia: forature lungo la 554 Var cosparsa di chiodi 
Giorgia Daga
I contratti scadono domani e per legge non possono essere rinnovati. Il M5S: «Al lavoro per un nuovo modello»

Fuori i gettonisti, scatta l’allarme rosso nei pronto soccorso

Situazioni esplosive in Gallura e a Oristano Cgil e centrodestra: Giunta senza soluzioni 
Roberto Murgia
Sorgono.

«Impossibile coprire i turni»

Giorgio Ignazio Onano
La storia

Addio a Palla, pitbull dolce e amata, simbolo di rinascita

Monica Pais e Paolo Briguglio la salvarono dieci anni fa 
Valeria Pinna
Lega

Salvini promette: «Vannacci? Non mi frega più»

Il generale: gli ho portato voti Meloni? Se vuole mi telefoni 
Meteo

Caldo record, estate da incubo

Europa nella morsa dell’Anticiclone, l’Oms: 1.300 vittime in una settimana 