Bancarelle e camion bar, c’è il bando per le assegnazioni 

Al via il bando per assegnare i posteggi per bancarelle e camion bar durante le feste estive in città. Il Comune di Selargius ha pubblicato l’avviso alcuni giorni fa, con tanto di scadenza fissata al 16 luglio per presentare le domande.

Cinque le aree individuate per i diversi appuntamenti nel calendario dei festeggiamenti locali: otto posteggi sono previsti in piazza Maria Vergine Assunta - fra commercio di alimenti, hobbisti e artigiani - dedicati ai tre giorni di celebrazioni per l’omonima santa che da il nome alla parrocchia principale di Selargius, ma anche per il penultimo giorno della festa di San Lussorio e per i primi due dell’Antico sposalizio selargino. Dodici le postazioni in piazza don Orione per i festeggiamenti del Santissimo Salvatore in programma tra fine agosto e inizio settembre, dieci nello sterrato di San Lussorio in occasione della festa civile in onore del santo. E ancora: otto posteggi in via Gallus per il Matrimonio selargino, e sei in via San Martino per la festa della Madonna della strada. Fra i requisiti richiesti nel bando comunale ci sono il titolo abilitativo per l’esercizio del commercio su area pubblica per il settore alimentare e con somministrazione di alimenti e bevande, l’autorizzazione sanitaria, e l’iscrizione al registro delle imprese.

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