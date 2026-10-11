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Decimomannu.
12 ottobre 2026 alle 01:48

Avviati i cantieri per il nuovo asfalto 

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Nuovi cantieri in arrivo e viabilità modificata nel centro abitato di Decimomannu. Da oggi fino a giovedì 22 ottobre, la circolazione stradale subirà importanti restrizioni per consentire il completamento dei lavori di bitumazione rientranti nel piano di manutenzione della viabilità comunale.

Il provvedimento, firmato dal responsabile della Polizia locale Enrico Zaru con apposita ordinanza, si è reso necessario per riprogrammare gli interventi non conclusi con le precedenti disposizioni. Le lavorazioni, affidate all’impresa Aurelio Porcu & Figli Srl, si svolgeranno quotidianamente nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 18.

Nello specifico, in via Leopardi e via Verga scatta il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati, mentre il transito veicolare sarà regolato a senso unico alternato (tramite semaforo e movieri di cantiere) o temporaneamente interrotto in base all’avanzamento dei lavori. Più incisive le limitazioni in viale Italia: nel tratto tra via Leopardi e via Satta sarà istituito il divieto assoluto di transito e sosta, con deviazione del traffico ordinario su percorsi alternativi e l’obbligo di svolta a sinistra in via Leopardi per chi proviene da via Eleonora d'Arborea. Deroga prevista per i soli mezzi del trasporto pubblico locale. (sa. sa.)

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