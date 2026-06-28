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Asse mediano.
29 giugno 2026 alle 00:33

Auto sul guardrail, paura per due bambini 

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Tanta paura ma alla fine, fortunatamente, nulla di grave per gli occupanti dell’auto che sabato sera sull’Asse mediano ha perso il controllo ed è finita a sbattere sul guardrail. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polizia Locale, sul posto per i rilievi, l’incidente avvenuto all’altezza dello svincolo di Genneruxi (direzione Poetto) non ha coinvolto altri mezzi. Alla guida del veicolo un uomo di circa 40 anni, due bambini di 5 e 11 anni e la nonna di circa 70. Avrebbero rimediato tutti ferite lievi a causa del sinistro. Sono stati subito soccorsi dal personale sanitario del 118, intervenuto poco dopo il sinistro stradale. I quattro sono stati trasportati poi in pronto soccorso al Brotzu in codice giallo per ulteriori accertamenti, ma se la sarebbero cavata senza gravi conseguenze.

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