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Microcitemico
26 luglio 2026 alle 01:00

«Attivare il servizio di farmacia» 

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«Il Microcitemico ancora senza Farmacia. Si riorganizza il Brotzu, ma un presidio strategico resta privo di un servizio essenziale». È la denuncia dell’Usb Sanità: «Il Microcitemico rappresenta un centro specialistico per la cura delle talassemie e delle altre emoglobinopatie, oltre a seguire pazienti pediatrici, oncologici, persone affette da malattie rare e utenti inseriti in percorsi diagnostico-terapeutici. Proprio per la natura delle attività svolte, necessita di organizzazione adeguata e servizi efficienti», evidenzia Gianfranco Angioni, referente regionale Usb Sanità. Attualmente il servizio farmaceutico del Brotzu è organizzato con la farmacia centrale nella struttura di San Michele e un’articolazione al Businco, mentre il Microcitemico continua a non disporre di un presidio farmaceutico.

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