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Selargius.
26 luglio 2026 alle 00:59

Asfalto in via Roma, slitta la fine dei lavori 

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Brutte notizie per i selargini. Slitta infatti la fine dei lavori per il nuovo asfalto in via Roma, la strada di Selargius che collega il centro città con la statale 554 che per due anni era stata interessata da continui cantieri, tanto da accendere le proteste di residenti e commercianti.

I tempi previsti inizialmente - dal 20 al 24 luglio - sono serviti per scarificare il manto stradale, rallentati per consentire all’impresa di procedere per tappe, evitando di far lavorare gli operai nelle ore più calde, e per creare meno disagi possibili a residenti e commercianti della zona. «Abbiamo preferito metterci qualche giorno in più per evitare di tenere la strada chiusa mattina e sera», spiega il sindaco Gigi Concu.

Da lunedì si riprende con i lavori per il nuovo asfalto, sempre per step e riapertura della strada nel pomeriggio. Il nuovo termine del cantiere è fissato al 31 luglio, ma si dovrebbe finire prima.

«E per il futuro l’obiettivo sarà preservare la strada, anche per evitare di dover intervenire a stretto giro con ulteriori lavori di manutenzione», prosegue il primo cittadino. «Ecco perché dopo l’asfalto ci sarà il divieto di transito per i mezzi oltre le 6,5 tonnellate, come deciso insieme alla Polizia locale».

Sì agli autobus e mezzi di trasporto pubblico in generale, ma non ai grandi camion che mettono a dura prova l’arteria. «Stesso discorso vale per via San Lussorio e via Gallus», ricorda Concu.

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