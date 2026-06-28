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Dolianova
29 giugno 2026 alle 00:33

All’ecocentro vanno a fuoco i cassonetti 

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Cassoni e cumuli di rifiuti in fiamme ieri pomeriggio all’ecocentro di Dolianova. Un episodio che ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco per evitare che il rogo ampliasse le dimensioni e si estendesse all’interno del deposito di rifiuti del paese.

Le fiamme sono divampate più o meno alle 18 nel deposito che affaccia su via Mattei e ha aggredito i contenitori in plastica divisi per tipo di materiale riducendone in cenere diversi. Incenerito anche il loro contenuto. Le due squadre di pompieri partite dalla Centrale operativa di Cagliari sono arrivate nell’arco di breve tempo e si sono messe subito al lavoro con gli idranti evitando la propagazione del rogo all’intero impianto e il coinvolgimento di alcune strutture e aree limitrofe.

Spento il fuoco, i vigili hanno cominciato le procedure di messa in sicurezza dell’area e, subito dopo, gli accertamenti per stabilire le possibili cause dell’incendio. Ancora ieri sera non si sapeva se fosse di natura dolosa.

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