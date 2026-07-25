Allaccio della nuova condotta, martedì stop all’acqua per 7 ore 

Un’altra mezza giornata di rubinetti a secco. Procedono a ritmo serrato i lavori sulla rete idrica a Sestu, in questi giorni in viale Cimitero.

Martedì ci sarà il collegamento alla rete idrica, comunica Abbanoa: «I tecnici hanno in programma il collegamento della nuova condotta realizzata in viale Cimitero alla rete idrica esistente di via Santa Greca. Per l’esecuzione dell’intervento, tra le 8.30 e le 16.30 circa, occorrerà interrompere l’erogazione idrica nell’area compresa tra via Scipione e via Monserrato: si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni».

Un’area quindi piuttosto vasta, quasi tutta la parte di Sestu a sud del rio Matzeu. Per i residenti è l’ennesima interruzione e il tema tiene spesso banco sui social dato anche il grande caldo. I lavori servono però per una rete idrica migliore e in caso di lavori futuri, sarà possibile solo togliere l’acqua nella zona dell’intervento, e non in mezza città. Abbanoa fa inoltre sapere che martedì, dopo i lavori, l’acqua potrebbe essere torbida per breve tempo e qualsiasi anomalia si può segnalare al numero verde 800.022.040, sempre attivo.

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