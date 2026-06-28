Alghero, colpi Nagüel, Sanna e Zirolia 

La dirigenza dell’Alghero lavora per dare in tempi brevi all’allenatore Mauro Giorico una rosa all’altezza del prossimo campionato di Eccellenza. In vista della preparazione precampionato, che scatterà giovedì 27 agosto a Maria Pia (in attesa del pieno riutilizzo del Campo Mariotti), i giallorossi sono già sicuri di ripartire dallo zoccolo duro della squadra che ha stravinto il torneo di Promozione lo scorso anno: dai difensori Alessio Fadda, Alessandro Pinna e il senegalese Joel Baraye, ai centrocampisti Gianmarco Marcangeli, Giuseppe Mula e l’argentino Felipe José Roccuzzo, fino alla pesante batteria offensiva composta dall’uruguaiano Diego Barboza (capocannoniere dello scorso torneo di Promozione), Ninetto Marras, Luca Scognamillo e Alessio Virdis.

Confermati anche i fuoriquota, da Emanuele Carta e Fabio Marras (portieri) a Paolo Pinna e Diego Puttolu, i dirigenti algheresi stanno completando il puzzle giallorosso. Quasi chiusi i discorsi anche per un altro portiere, che verrà annunciato in settimana e andrebbe a sostituire il partente Davide Piga (si parla di un fuoriquota già con esperienza, che va confermare ancora una volta la preferenza di mister Giorico per i giovani estremi difensori), come i giocatori che pare siano già arrivati a un accordo (la stagione 2025/26 si conclude ufficialmente il 30 giugno), da Andrea Sanna (terzino destro, classe 2003) ed Enrico Zirolia (attaccante, 2005) del Tempio al 33enne centrocampista argentino del Monastir Santiago Nagüel.



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