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Eccellenza.
29 giugno 2026 alle 00:30

Alghero, colpi Nagüel, Sanna e Zirolia 

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La dirigenza dell’Alghero lavora per dare in tempi brevi all’allenatore Mauro Giorico una rosa all’altezza del prossimo campionato di Eccellenza. In vista della preparazione precampionato, che scatterà giovedì 27 agosto a Maria Pia (in attesa del pieno riutilizzo del Campo Mariotti), i giallorossi sono già sicuri di ripartire dallo zoccolo duro della squadra che ha stravinto il torneo di Promozione lo scorso anno: dai difensori Alessio Fadda, Alessandro Pinna e il senegalese Joel Baraye, ai centrocampisti Gianmarco Marcangeli, Giuseppe Mula e l’argentino Felipe José Roccuzzo, fino alla pesante batteria offensiva composta dall’uruguaiano Diego Barboza (capocannoniere dello scorso torneo di Promozione), Ninetto Marras, Luca Scognamillo e Alessio Virdis.

Confermati anche i fuoriquota, da Emanuele Carta e Fabio Marras (portieri) a Paolo Pinna e Diego Puttolu, i dirigenti algheresi stanno completando il puzzle giallorosso. Quasi chiusi i discorsi anche per un altro portiere, che verrà annunciato in settimana e andrebbe a sostituire il partente Davide Piga (si parla di un fuoriquota già con esperienza, che va confermare ancora una volta la preferenza di mister Giorico per i giovani estremi difensori), come i giocatori che pare siano già arrivati a un accordo (la stagione 2025/26 si conclude ufficialmente il 30 giugno), da Andrea Sanna (terzino destro, classe 2003) ed Enrico Zirolia (attaccante, 2005) del Tempio al 33enne centrocampista argentino del Monastir Santiago Nagüel.

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