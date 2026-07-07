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Poetto.
08 luglio 2026 alle 01:40

Al via un’estate di solidarietà con la Finanza 

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Oltre venti atleti con disabilità intellettive della Polisportiva Olimpia Onlus e i loro accompagnatori potranno vivere gratuitamente alcune giornate di mare al Lido del finanziere di Quartu. L'iniziativa, promossa dalla Guardia di finanza di Cagliari per alcune giornate di luglio e settembre, punta a favorire inclusione, socializzazione fra risate e attività di gruppo.

Un progetto sociale avviato tra la Guardia di finanza di Cagliari e la Polisportiva Olimpia onlus, che da anni promuove la pratica sportiva come strumento di inclusione per le persone con disabilità intellettive, favorendone il benessere psico-fisico attraverso attività che incoraggiano la partecipazione attiva e la crescita personale. Nella prima giornata di attività, il Lido del Poetto si è animato con l’entusiasmo e i sorrisi di venti atleti speciali, accompagnati dal presidente della onlus, Carlo Mascia, e dai suoi collaboratori.“La Guardia di finanza è ben lieta di mettere a disposizione le proprie strutture per finalità sociali, nella consapevolezza che la presenza sul territorio si esprime anche attraverso concrete iniziative di inclusione e solidarietà”, le parole del comandante regionale, Generale di Brigata Claudio Bolognese.

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