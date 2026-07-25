VaiOnline
San Gavino.
26 luglio 2026 alle 00:59

Afa e incendi, la strage delle api 

Grido d’allarme degli allevatori: «Ambiente e imprese a rischio» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo tanti anni di siccità, le piogge primaverili avevano dato speranza di una stagione positiva per la produzione del miele, ma ora il caldo nel Medio Campidano è abnorme e, insieme ai tanti incendi sta sterminando interi sciami di api con un vertiginoso calo della produzione dell’oro giallo, che in Sardegna raggiunge alti livelli di qualità.

Fioriture bloccate

Così da San Gavino Monreale a Guspini , passando per Gonnosfanadiga , Villacidro ed Arbus la situazione è drammatica. Lo rimarca Maura Mascia di San Gavino, che alcuni anni fa ha ricevuto il primo premio (“Tre gocce d’oro”) per il suo miele di eucaliptus nella fiera di Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna. «Quest’anno per le api la situazione è critica e, oltre al caldo, ci sono anche i rischi per gli incendi e io stessa ho dovuto trasferire una postazione. Le mie api sono nomadi e le porto da San Gavino a Donori. Ho 15 arnie e, dopo la parentesi del periodo del Covid, abbiamo ripreso con le sagre e le fiere».I tanti incendi, il cambiamento climatico e l’inquinamento sono fattori che contribuiscono alla scomparsa delle api, ricorda Laura Pilloni, hobbista di Guspini: «Le mie api fortunatamente stanno bene, le abbiamo salvate da un grosso incendio avvenuto circa quindici giorni fa. Quindi mi sento fortunata. Purtroppo la produzione di miele è calata in quanto anche le fioriture non durano tanto per il caldo che le fa seccare. Per prevenire gli incendi bisogna pulire tutti i terreni e fare fasce in modo che il fuoco non cammini. Purtroppo la maggior parte dei roghi divampano per mano dell’uomo».

La transumanza

A Villacidro lavora con 550 alveari Valerio Deidda. Le sue api in autunno e in inverno stanno per lo più in montagna nell’agro Villacidro-Arbus, mentre in primavera e d’estate si spostano verso la pianura di Villacidro, Serramanna e San Gavino fino a Gesico per la fioritura della sulla. «Le api», spiega, «per mantenere in vita la covata devono ottenere all’interno dell’alveare una temperatura ideale di 34-35 gradi. Questo avviene ventilando con le ali e distribuendo gocce d’acqua per favorire l’evaporazione. Tutto questo si complica con questo caldo estremo che sta portando alla moria e al collasso dell’intero alveare. Quest’anno la prima ondata di caldo estremo è arrivata a metà giugno compromettendo la fioritura dell’eucalipto che per l’apicoltore risulta la produzione più importante economicamente, mentre alle api serve per farsi le abbondanti scorte. Il caldo intenso e la siccità fanno fiorire le piante per periodi più brevi o riducono la produzione di nettare e polline. Le api trovano quindi meno cibo».Un altro problema che ogni anno sta aumentando e quello degli incendi. «Ormai», aggiunge Valerio Deidda, la cui moglie Marta gestisce un piccolo negozio di miele e di prodotti dell’alveare, «la campagna non è più vissuta come una volta, i terreni sono abbandonati e diventano preda dei piromani».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

La confessione del marito: «Sì, ho sparato a entrambi»

Il muratore che ha ferito la moglie e poi ucciso il fratello ha parlato al Gip di una lite senza dare altre spiegazioni 
Francesco Pinna Raffaele Serreli
L’operazione

Bande paramilitari in azione negli assalti ai portavalori

Chiesti oltre 147 anni di carcere per i sardi in trasferta in Toscana 
Roberto Secci
Il procuratore.

«Abbiamo giocato d’anticipo»

(ro. c.)
Il funerale

L’addio a Fabrizio: «Anima bella e perla preziosa»

Il parroco di Orotelli non riesce a trattenere le lacrime durante l’omelia 
Giovanna Pittalis
L’azienda ha bloccato il ritocco degli stipendi, il 30 luglio assemblea di Cgil, Cisl e Uil

Fila infinita all’aeroporto di Cagliari

Dalle 9 alle 11 il picco, ma decolli regolari. Sullo sfondo la protesta dei lavatori 
Intervista

Dada, la cacciatrice di veleni

La lagottina e la sua conduttrice Luisa Delussu nel progetto Life dedicato ai grifoni 
Mariella Careddu
Torino

No Tav, in centinaia assaltano i cantieri

Il Blocco nero lancia molotov e razzi: 50 feriti tra le forze dell’ordine 