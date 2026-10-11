Abitanti, Is Mirrionis supera Bonaria e Sant’Alenixedda 

Con quasi 12mila abitanti il quartiere di Is Mirrionis si conferma il più abitato della città. È anche l’unico che resiste oltre la doppia cifra. La sfiorano e basta solo Bonaria (9mila e 800) e Sant’Alenixedda (9mila e 300), gli altri sono tutti dietro. Nonostante ciò, Is Mirrionis – come il resto della città – continua a perdere residenti: in un anno è passata da 12.038 a 11.802. Dal 2002, invece, ne ha persi quasi 3mila, il 19,85%. Lo si legge nei dati dell’Atlante demografico del Comune.

L’età media dei residenti di Is Mirrionis è comunque tra le più basse rispetto alla maggior parte dei quartieri: 50,9 anni. Tuttavia anche qui la percentuale degli over 65 (il 29,57%) è di gran lunga superiore rispetto a quella degli under 25 (15,18%), mentre la fascia d’età più rappresentata è quella compresa tra i 60 e i 64 anni con oltre mille abitanti.

In fondo alla classifica delle aree con più residenti, invece, c’è il Quartiere Europeo. Non è solo il più vecchio, ma anche quello con meno abitanti: solamente 777. È l’unico a non arrivare a quota mille. Ne ha leggermente di più il secondo quartiere più giovane, Borgo Sant'Elia, con 1.094 residenti. Il Poetto, invece, arriva ad appena 1.027.

RIPRODUZIONE RISERVATA