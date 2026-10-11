A1F, il Tc Cagliari a secco 

Alghero. Una vittoria, un pareggio e due sconfitte per le quattro squadre sarde impegnate nei campionati nazionali di Serie A di tennis a squadre. Nel girone 1 di A1 femminile, seconda sconfitta consecutiva per il Tc Cagliari, che perde 3-1 sui propri campi contro l'Ata Battisti Trentino. La domenica cagliaritana è iniziata nel migliore dei modi, con Alessandra Mazzola, in un ottimo momento di forma, che ha regolato 6-2, 6-1 la tennista del Liechtenstein Kathinka Elisabeth Von Deichmann. Ma da qui in poi, le padrone di casa non hanno conquistato più un set. Prima Sara Festa è stata sconfitta 6-0, 6-1 da Caterina Odorizzi. Poi, Barbara Dessolis ha lottato 2h08', ma ha perso con un doppio 7-5 contro Noemi Maines al terzo match point. In doppio, Mazzola e Dessolis sono state sconfitte 6-3, 6-3 da Von Deichmann e Maines.

Serie A2 maschile

Nel girone 5 di A2, seconda vittoria per il Tc Alghero Mp Finance: 5-1 sull'Amp Pavia. Match subito in discesa per gli algheresi, che sul green set di casa hanno vinto i primi tre match con Fabrizio Andaloro (doppio 6-3 sul magiaro Mate Valkusz), Gabriele Maria Noce (6-3, 6-1 su Daniele Chiappini) e Lorenzo Carboni (6-2, 6-4 su Riccardo Bonadio). Il match perso da Michele Fois (6-1, 6-4 contro Giovanni Enrico Boi) non ha cambiato l'inerzia della sfida. In doppio, Andaloro e Carboni hanno battuto 7-5, 6-4 Boi e Bonadio, Fois e Noce hanno avuto la meglio 7-6(6), 7-5 su Valkusz e Chiappini.

Primo punto stagionale nel girone 8 per la Torres Città dei Candelieri èAmbiente, che pareggia 3-3 una sfida lunghissima contro il Tc Padova, che ha visto le due squadre dividersi sia i quattro singolari, sia i due doppi. La sconfitta in rimonta di Lorenzo Ferri (5-7, 6-1, 6-4 contro Alexander Binda) ha portato i veneti avanti, ma il netto 6-1, 6-0 di Matteo Mura su Federico Zuin. I sassaresi hanno piazzato il secondo punto con lo spagnolo Alberto Barroso Campos (7-5, 6-1 su Giuseppe La Vela 7-5, 6-1) e Andrea Cherchi ci ha provato, ma ha ceduto i due tiebreak (7-1, 7-3) contro Jacopo Menegazzo. Parità anche nei due doppi: dopo la sconfitta di Ferri e Andrea Oronti (6-2, 6-4 contro Binda e La Vela) è arrivata la pronta reazione di Barroso Campos e Mura, che hanno conquistato il definitivo 3-3 con un netto 6-0, 6-1 su Zuin e Menegazzo.

Nel girone 4, arriva la seconda sconfitta consecutiva per il Tc Terranova, sconfitto 5-1 sui campi dello Junior Tennis Perugia. Solo il tedesco Mats Hans Moraing ha conquistato un punto per la squadra olbiese, battendo 6-4, 6-3 Tomas Gerini. Sconfitte per Leonardo Mazzucchelli (che non conquista giochi contro Nikodije Trivunac), Daniel Frasconi (6-2, 6-4 da Giulio Casucci) e Andrea Calcagno (6-4, 7-6 contro Mihailo Trivunav) in singolare, e per Calcagno con Federico Salomone (6-0, 6-2 da Gerini e Skander Mansouri) e per Moraing e Frasconi (7-6, 6-2 contro Casucci e Nikodje Trivunac).



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