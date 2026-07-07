A lezione di legalità e sicurezza in piazza del Carmine 

Legalità e sicurezza ma anche l’occasione per conoscere da vicino il lavoro che svolge la Polizia. Stasera dalle 19 piazza del Carmine ospiterà gli stand con gli agenti che illustreranno tutte le attività che vengono svolte quotidianamente anche dalle specialità. L’iniziativa curata dalla Polizia di Stato rientra tra quelli previsti nella rassegna “Carmine 2026”, organizzata dal CeDac su iniziativa dell’assessorato alla Cultura del Comune.

Tra i diversi temi affrontati, e rivolti in particolare ai giovani, quello della sicurezza stradale, con i consigli e le norme da seguire quando si è al volante, gli effetti e le possibili conseguenze della guida in stato di ebbrezza o dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, ma anche degli eccessi di velocità. Altro aspetto affrontato quello delle truffe online e delle insidie del web con gli agenti della Polizia Postale. E ancora le indicazioni del personale della Polizia Ferroviaria sui corretti comportamenti da tenere in stazione e sui treni.

Nel corso della serata ci sarà la possibilità di vedere da vicino le apparecchiature in uso alla Polizia, ritrovandosi anche con gli specialisti della Scientifica su una ipotetica scena del crimine per “partecipare” alla ricerca di indizi e elementi utili alle indagini. Sarà possibile inoltre ammirare alcuni veicoli storici della Polizia di Stato, oltre a quelli di nuova generazione, in particolare un modello di Lamborghini.Saranno inoltre presenti gli artificieri e le unità cinofile dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, rispettivamente della Questura di Cagliari e di Oristano, e gli operatori del VII Reparto volo della Polizia.

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