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Bonnanaro
26 luglio 2026 alle 00:57

A fuoco due auto e la casa di un allevatore 

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Fiamme a Bonnanaro. Sono andate a fuoco due automobili e parte di un’abitazione nella notte tra venerdì e sabato nel paese del Meilogu. Il rogo è avvenuto nell’agro, alla periferia del centro abitato, colpendo in modo doloso due Fiat Panda, andate del tutto distrutte e parcheggiate a poca distanza dal cortile di un'abitazione. Di proprietà, insieme alle macchine, di un allevatore 57enne del posto che, in questo periodo, era fuori casa lasciandola quindi incustodita. Le fiamme sono state appiccate anche alla dimora dell’uomo, che si trova poco più avanti rispetto al punto dei veicoli. Sono stati i vicini a lanciare l’allarme dopo aver visto l’incendio che attecchiva pure nelle stanze e che è stato domato dai vigili del fuoco, subito intervenuti, evitando che i danni fossero peggiori. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Torralba, alla ricerca di indizi per risalire agli autori dell’atto doloso che ha colpito le proprietà dell’allevatore. (e.fl.)

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