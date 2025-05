È il giorno di Sant’Efisio è bellezza pura. A Cagliari oggi va in scena la Festa, edizione numero 369. Ognuno, di questo evento che coniuga religione e folklore, silenzi e colori, riflessioni e suggestioni, coglie un suo significato.

I credenti, quest’anno affranti per la scomparsa di Papa Francesco, si raccomandano al loro Protettori poderosu perché confidano nel suo potere taumaturgico. Gli affidano speranze di guarigione, destini di figli, mogli, mariti, nipoti, sorelle, fratelli, amici, aziende.

Gli altri, compresi i turisti che a migliaia hanno scelto di visitare la città, restano estasiati da una processione bella come poche che vede sfilare per ore 2.800 persone in abito tradizionale, 32 gruppi di cavalieri, 56 miliziani divisi in quattro plotoni, quattro binomi dell'esercito in uniforme d'epoca, 80 suonatori di launeddas, l’alter nos Marzia Cilloccu, il cocchio di gala con dentro il Santo e centinaia di ex voto.

Ore 8 – Ultimi ritocchi nel Largo Carlo Felice durante il rito della vestizione della Alter Nos, Marzia Cilloccu, nella sua abitazione, ora attesa dai miliziani di Sant’Efisio davanti alla ex Semoleria, alle porte di Cagliari.

Gli ultimi ritocchi nel Largo Carlo Felice

Ore 8,15 – Il cavallo dell’Alter Nos

Il cavallo dell’Alter Nos Marzia Cilloccu è arrivato in semoleria. Si chiama Iebe e ha 11 anni. È il cavallo che è stato scelto per scortare la rappresentante della Municipalità di Cagliari per questa 369esima edizione della festa di Sant Efisio. Animale docile e intelligente, con Marzia Cillocu ha subito stretto un rapporto di fiducia e collaborazione.

Per Cillocu un mese intenso di prove per arrivare preparata al primo maggio. Nell’intervista i due militari che hanno contribuito alle lezioni di equitazione: a sinistra il graduato aiutante Emanuele Mura, a destra il sergente maggiore aiutante Mirko Deidda.

Ore 8,30 – L’attesa del miliziano

Marco Viola, miliziano di Stampace dal 1978. C’è anche lui, in compagnia del suo cavallo Orchidea, nell’ex Semoleria di Cagliari, in attesa dell’arrivo dell’Alter Nos. Quella di Viola è stata una vita dedicata al santo martire: l’amore per la festa è nato subito, in casa, da bambino. La tradizione di famiglia, iniziata con i nonni, non si è fermata e ogni anno la devozione è più forte che mai.

Ore 8,40 – Clarissa, la più piccola partecipante

Marta Pitzalis, 35 anni, con la piccola Clarissa Porceddu, 4 mesi: la più giovane partecipante alla Festa di Sant’Efisio arriva da Settimo San Pietro.

Mamma Marta la prima volta che ha partecipato aveva 15 anni: «Portare la bambina con noi oggi è non solo bellissimo, ma molto importante. Siamo molto devoti e Sant’Efisio è la festa più importante che abbiamo».

