La guerriglia era simulata, i feriti ci sono stati per davvero. Lo scenario è quello del Poligono interforze del Salto di Quirra, dove da qualche giorno sono in corso esercitazioni nell’ambito di Joint Stars, attività di addestramento organizzata dal ministero della Difesa.

L’incidente risale a lunedì scorso. È avvenuto mentre era in corso una manifestazione di protesta (simulata) in cui le due fazioni (forze armate e facinorosi) sono entrate in contatto. La dinamica di ciò che è accaduto in quei frangenti è chiara. Un carabiniere ha riportato la frattura dell’ulna e del radio dopo essere stato raggiunto da un colpo di manganello.

Gli altri quattro coinvolti nei finti scontri, militari della Guardia di finanza, se la sono cavata con ferite lievi guaribili in un paio di giorni.

