Porto interdetto, sopralluoghi in diversi settori della Costa Smeralda e verifiche di sicurezza preliminari: lo sbarco di Ivanka Trump non sta passando inosservato a Porto Cervo. Figlia del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump e moglie del finanziere Jared Kushner, Ivanka ha scelto la Costa Smeralda per un soggiorno di poche ore. In concomitanza con l’arrivo in Sardegna di Boardwalk, il superyacht da 450 milioni di dollari dell’ambasciatore Usa, Tilman Fertitta. Ivanka Trump, stando a indiscrezioni, avrebbe già programmato il suo soggiorno gallurese, con una serie di escursioni nell’Arcipelago di La Maddalena e uscite serali a Porto Cervo. Sono stati effettuati diversi sopralluoghi all’interno e nell’area attorno al ristorante Langosteria, sul vecchio molo di Porto Cervo. Dalla Costa Smeralda non trapela nulla sui movimenti di Ivanka, per ovvie ragioni di sicurezza.

Stop agli yacht

Il nome della figlia del presidente Usa fa parte degli elenchi delle personalità internazionali che richiedono una tutela speciale. Per questa ragione sono state adottate misure particolarmente incisive. La chiusura del porto, ad esempio. Quando Ivanka Trump sarà in Costa Smeralda nessuna imbarcazione potrà attraccare a Porto Cervo. Sono state fatte inoltre verifiche su tutte le persone presenti in questo momento in tutti gli hotel della zona e nelle strutture ricettive. La figlia di Donald Trump è di casa in Italia, nei giorni scorsi ha pubblicato sulla sua pagina Facebook foto delle vacanze con la sua famiglia nel centro di Taormina. In Sicilia è arrivata a bordo del suo yacht e ha partecipato al Google Camp nel Verdura Resort (a cinque stelle) di Sciacca. Il Mediterraneo, però, è anche fonte di preoccupazioni per Ivanka. In Albania sono fortissime le proteste per gli investimenti immobiliari della imprenditrice statunitense e del marito Jared Kushner.

I Trump nell’Isola

Stando a indiscrezioni, anche altri familiari del presidente degli Stati Uniti hanno scelto la Sardegna per brevi soggiorni estivi. Nelle settimane scorse, uno dei figli del tycoon, Donald John Trump Jr, sarebbe arrivato a Olbia per poi raggiungere una villa in Costa Smeralda. Si parla di una serata trascorsa in una residenza di lusso e di un concerto (privato) di Paris Hilton. In effetti agli inizi di agosto è stato avvistato in aeroporto, a Olbia, il Gulfstream G450 personalizzato di Paris Hilton, soprannominato "Sliv Air", con dettagli rosa.

Vip a raffica

Ieri nessuno ha confermato, ma neanche smentito, la presenza di Donald John Trump Jr. Di sicuro, però, nelle settimane scorse sono state adottate misure speciali di sicurezza per l’arrivo a Olbia di un componente della famiglia del presidente degli Stati Uniti. Attori, miliardari e polici di rango internazionale stanno sbarcando a frotte in Gallura. L’Aviazione Generale dell’aeroporto di Olbia, il settore dei jet privati, a stagione non ancora conclusa, segna un più dieci per cento di movimenti rispetto al 2025. Tra i vip passati nel lussuoso terminal di Eccelsa ci sono, per citarne alcuni, Orlando Bloom, Jean-Claude Van Damme, Gwyneth Paltrow e Michael Jordan.

Andrea Busia

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