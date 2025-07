Il grido d’aiuto accorato di mamma Maria Lidia Pistis non è rimasto inascoltato.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto la lettera che la madre di Giacomo Solinas, il ragazzo scomparso da Gonnesa nel 2023, gli ha scritto qualche settimana fa e l’ha trasferita al Prefetto di Cagliari che venerdì ha incontrato la famiglia Solinas.

«Siamo orgogliosi di questa attenzione da parte del presidente della Repubblica a cui ci siamo rivolti per rappresentare tutta la nostra angoscia di genitori che da due anni non sanno nulla del proprio figlio – dice Maria Lidia Pistis – l’incontro con il Prefetto è stato produttivo: si è dimostrato molto sensibile a quello che stiamo passando e ci ha garantito che la prossima settimana sarà effettuato il prelievo del dna dagli effetti personali di Giacomo per poterlo poi inserire nelle banche dati e averlo a disposizione per le comparazione. Un passaggio fondamentale, che abbiamo richiesto e che finalmente sarà compiuto».

L’articolo completo di Antonella Pani su L’Unione Sarda oggi in edicola e sull’App Digital

© Riproduzione riservata