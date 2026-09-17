Assolte per l’assenza del dolo. Anna Rossi (82 anni) e Fiorella Dellachà (52) sono state assolte dall’accusa di maltrattamento degli animali per aver tenuto circa 120 cani, senza necessità, in mezzo a enormi quantità di rifiuti di vario genere e in condizioni di malnutrizione.

Difese dagli avvocati Pier Andrea Setzu e Sara Battolu, madre e figlia erano state denunciate nell’agosto del 2024, quando era stato sequestrato un canile abusivo a Santu Lianu, lungo la strada comunale Bacca Madra.

Il caso del presunto canile lager di Flumini era esploso l’estate di due anni fa, quando i Carabinieri, insieme al Comune di Quartu e alla Asl di Cagliari, avevano sgomberato il rifugio che custodiva oltre 120 animali in condizioni disumane.

Le due donne gestivano la struttura totalmente abusiva in condizioni igienico-sanitarie critiche; erano state denunciate, ma ora il giudice le ha assolte, accogliendo la richiesta degli avvocati Setzu e Battolu: non volevano fare del male agli animali, ma erano convinte di prendersene cura.

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