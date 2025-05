Fiocchi rosa e azzurro all’Istituto serale di Maracalagonis: due alunne festeggiano la nascita dei loro bimbi e ora si preparano all’esame di diploma. L’Istituto professionale serale di Agricoltura di Maracalagonis vive un momento ricco di emozione: Claudia Putzu e Laura Lorrai, sono diventate recentemente mamme.

Claudia ha dato alla luce un bel maschietto, Laura una dolcissima femminuccia. E con loro frequentano le lezioni. La notizia ha portato un’ondata di entusiasmo in tutto l’istituto, non solo per la gioia della nascita, ma anche perché le due neo-mamme fanno parte di un gruppo di studenti che stanno per affrontare l’esame finale.

Un traguardo importante, frutto di impegno, determinazione e grande forza di volontà.

