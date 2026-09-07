Cuglieri celebra con profonda devozione la Beata Vergine delle Grazie, organizzata dalla Parrocchia, dall’Arciconfraternita e dal Comitato della Madonna, con la collaborazione dell’associazione Ampsicora e con il patrocinio del Comune.

Cerimonie religiose: oggi 7 e domani 8 settembre il triduo nella chiesa della Madona delle Grazie, e la santa messa alle 18. Domani martedì 8 il giorno della festa con la prima messa alle 8 di mattina e la messa cantata alle 11. Al pomeriggio alle 18, rosario, processione e benedizione eucaristica officiate dall’arciprete Don Mario Piras.

Festeggiamenti civili:

Stasera in piazza Amsicora innalzamento dell’albero della cuccagna, cui segue la scalata da parte dei bambini. Alle 22 canto a chitarra con Gianni Denanni, Salvatorangelo Salis e Tino Bazzoni, alla chitarra Nino Manca e Davide Caddeo alla fisarmonica.

Domani martedì 8 si comincia alle 15.30con i giochi senza frontiere per i bambini. In serata la scalata dell’albero della cuccagna per gli adulti, con ricchi premi. Sempre in piazza Amsicora alle 22.30 l’evento musicale con il gruppo Bailando, cui seguirà il DJ set con Dj Agus.

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