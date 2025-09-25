L’autunno della Continuità territoriale non ha differenze rispetto all’estate: al caldo o sotto la pioggia, le tratte su Milano continuano a essere problematiche da Cagliari e da Olbia. A ciascun scalo dell’Isola, i propri giorni neri, in attesa che arrivi la boccata d’ossigeno dei collegamenti aggiuntivi, come previsto per decreto.

Pur nel margine di un tot di biglietti “ballerini”, con la simulazione di ieri alle 18 i posti a tariffe agevolate risultavano finiti per domani sul Linate-Cagliari. Oggi voli disponibili solo alle 8,50, alle 11 e alle 13,10. Tradotto: dallo scalo milanese è complicatissimo partire alla volta dell’Isola, a meno di un posto che si libera all’improvviso.

Da Cagliari, invece, è un miraggio arrivare a Linate domenica 28. Ma sabato si trovano biglietti solo per il volo delle 6,30, lunedì solo con partenza alle 20,30. Sull’Olbia-Linate le difficoltà si registrano ugualmente per il 29, mentre il giorno prima ci sono ancora posti unicamente con decollo alle 6,55 o alle 9. Così risultava dal sito di Aeroitalia, che garantisce i voli per i residenti sia dalla Gallura che da Cagliari.

