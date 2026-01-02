Ordina una bottiglietta d’acqua al tavolo di un locale del centro di Carbonia ma dopo averla aperta e averne bevuto alcuni sorsi avverte un forte bruciore alla bocca e alla gola.

Chiede aiuto ai commensali e accorrono anche i responsabili del locale: la bottiglietta, pur se sigillata, conteneva una sostanza altamente irritante e solo il rapido intervento del 118 e dei medici del Pronto soccorso ha impedito il peggio.

Sono stati momenti di panico la sera del 30 dicembre quando Alessandra Madeddu ingegnere cinquantatreenne di Carbonia, si è sentita male mentre trascorreva la serata al centro di Carbonia per un aperitivo in compagnia.

L’articolo completo di Stefania Piredda e di Fabio Murru su L’unione Sarda oggi in edicola e sull’App

© Riproduzione riservata