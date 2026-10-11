Caldo, siccità e incendi: in estate ottanta milioni di api in meno in SardegnaI nidi sono compromessi, intere colonie muoiono. I produttori di miele lanciano l’allarme sul comparto
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Cambiamento climatico, gran caldo, siccità e incendi, oltre che i soliti parassiti e pesticidi, stanno falcidiando le api in Sardegna. Si contano perdite che si aggirano sugli 80 milioni di insetti solo nell’ultima estate. È il grande affanno dell’apicoltura nell’Isola, settore che conta oltre 200 imprenditori agricoli e che da anni chiede a gran voce di essere riconosciuto comparto strategico: «Proponiamo da tempo che l’apicoltura venga considerata non soltanto un’attività agricola, ma un elemento strategico per l’equilibrio degli ecosistemi, la biodiversità e l’intero sistema produttivo regionale, attraverso il fondamentale servizio di impollinazione svolto dalle api», spiega Davide Brisi di Sennariolo, presidente di ApiPro Sardegna che riunisce la metà degli apicoltori professionisti sardi.
I problemi
Il gran caldo è una vera calamità per le api, la cera dei favi si scioglie, i nidi sono compromessi, intere colonie muoiono. Le Api oltre al miele sono i principali insetti impollinatori, garantendo la riproduzione di circa il 75% delle specie vegetali e contribuendo a buona parte della produzione globale di cibo e alla conservazione degli ecosistemi.
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