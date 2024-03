Giorgia Paravagna, 42 anni di Mulinu Becciu, è sempre in coma farmacologico al Brotzu. I medici mantengono la prognosi riservata: la donna è ricoverata in rianimazione da lunedì pomeriggio, quando è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Peretti. L’incidente è avvenuto nello stesso punto in cui, due mesi fa, era stato travolto e ucciso lo studente quindicenne Guan Xuanming.

Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti da parte degli agenti della sezione infortunistica della Polizia Locale che hanno ascoltato alcuni testimoni e sentito il conducente dell’auto che ha travolto la 42enne.

Intanto il Comune ha fatto sapere che entro pochi giorni verranno realizzati i due attraversamenti pedonali rialzati in via Peretti.

Ulteriori dettagli e approfondimenti nell'articolo di Matteo Vercelli sul quotidiano oggi in edicola e nell'edizione digitale

