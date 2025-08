Forse non sa di essere entrata nella storia. La prima auto a entrare in via Roma completamente aperta è guidata da una donna che alle 15,48, a bordo di una Volkswagen bianca, in arrivo da Palazzo Bacaredda, si è trovata la strada libera, senza barriere e cartelli di divieto, sino a piazza Deffenu.

Così, dopo 2 anni e quattro mesi di chiusura per i lavori di riqualificazione, una delle arterie più importanti della città e la piazza sono state riconsegnate alla città.

Terminati i lavori, da alcuni giorni gli operai della ditta vincitrice della gara d’appalto per la realizzazione del progetto dell’architetto Stefano Boeri erano al lavoro per lo smontaggio delle transenne, delle reti di protezione e dei new jersey del cantiere.

Verso le 13 le ultime rifiniture e poi, finalmente, la riaperture al traffico nei due sensi di marcia. Quando mancavano 12 minuti alle 16, Daniele Olla, responsabile del procedimento, al dato il via libera agli agenti della Polizia locale e agli uomini del Comune per la definitiva e sospirata apertura alle auto.

Da ieri, quindi, non sono più necessari lunghi e tortuosi giri per tagliare in due la città: chi arriva da viale Diaz e viale Regina Margherita e dal Largo e via Roma non sarà più costretto a immettersi nel trafficato e sconnesso lungomare New York 11 Settembre.

