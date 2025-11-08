La data esatta dell’inizio dei lavori della metropolitana nella corsia centrale di via Roma (oggi riservata ai mezzi del trasporto pubblico) è ancora da concordare, in un delicato equilibrismo tra le pressioni di Arst (che spinge per iniziare i nuovi lavori prima di chiudere le opere in viale Diaz) e il “blocco” di Palazzo Bacaredda che prende tempo alla ricerca di soluzioni per evitare la paralisi del traffico (due rotatorie temporanee tra piazza Deffenu e piazza Amendola e l’eliminazione dei semafori).

Nessuno sa quando esattamente, però insomma ormai ci siamo: il segnale che la tempesta perfetta per il traffico sta per arrivare, con via Roma di nuovo recintata dai cantieri, è arrivato con l’ordinanza del Comune che da lunedì prossimo e fino al 12 settembre del prossimo anno, chiude piazza Matteotti (la parte di fronte all’Arst) dove si deve realizzare il capolinea della linea 3 della metro.

Un tratto già interdetto alle auto, costrette da due anni a salire in via Molo Sant’Agostino, attraversare il semaforo di viale La Plaia e riscendere in via Sassari per fare 50 metri e attraversare piazza Matteotti. Ma non ai mezzi del trasporto pubblico. Che adesso, con l’apertura del cantiere, inevitabilmente finiranno per passare sullo stesso percorso delle auto.

