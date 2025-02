A sedici anni si è messo alla guida di un’auto presa a noleggio da una donna, schiantandosi contro diverse vetture parcheggiate in via Mandrolisai. Fuggito prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, è ritornato probabilmente per recuperare l’auto danneggiata utilizzando un altro veicolo, sempre noleggiato, e alla vista dei militari è scappato.

Il tentativo di allontanarsi non è durato a lungo: al termine di un breve inseguimento il ragazzo è stato intercettato dalle pattuglie del nucleo radiomobile della compagnia e bloccato dai militari. Il sedicenne cagliaritano è stato così arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, oltre a essere stato denunciato per guida senza patente: è stato accompagnato a casa ed è a disposizione della Procura per i minorenni.

Il movimentato episodio è avvenuto ieri mattina, alle prime ore dell’alba. Gli investigatori hanno poi scoperto che l’auto era stata presa a noleggio da una donna cagliaritana.

