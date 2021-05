Le ferite riportate alla testa gli sono state fatali. Dopo aver lottato per quasi un giorno alla fine si è arreso. È morto ieri mattina all’ospedale, Pier Giacomo Porcu, 48 anni, caduto dalla bicicletta mercoledì pomeriggio mentre percorreva una discesa della zona di “Su gattu aresti”, lungo la strada che collega il paese alla zona di Perd’e’ Sali.

La caduta

Le condizioni dell’uomo, originario di Pula, residente da poco tempo a Sarroch dopo aver vissuto per un periodo in Spagna per lavoro, erano apparse da subito gravi ai medici del 118 e ai volontari dell’Avos arrivati sul luogo dell’incidente dopo aver ricevuto la chiamata da alcuni passanti. Sulla dinamica dell’incidente sembrerebbero non esserci dubbi: secondo la ricostruzione degli agenti della polizia locale, guidati dal comandante Marcello Uccheddu, Pier Giacomo Porcu proveniva da Perd’e’ Sali e avrebbe perso il controllo della bicicletta in una discesa particolarmente ripida. Quando sono arrivati i primi soccorritori, il ciclista era sotto la sua bicicletta: sul posto nessuna frenata o altro segnale riconducibile all’impatto con qualche veicolo.

I soccorsi

Porcu quindi sarebbe caduto dopo aver preso il controllo della bici, non è stato urtato da un’ auto di passaggio. Quando i sanitari gli hanno prestato le prime cure per poi trasportarlo a bordo dell’ambulanza medicalizzata, Porcu non era cosciente.

Resta da capire come sia stato possibile che un ciclista così esperto possa aver perso il controllo della bici in una strada che aveva percorso chissà quante volte: a causare la caduta potrebbe essere stato un guasto improvviso o una distrazione.

L’indagine

Sull’incidente ora dovrà fare luce la polizia locale di Sarroch, incaricata dal pm di turno di indagare sull’accaduto. La notizia della morte di Pier Giacomo Porcu ieri ha fatto il giro di Pula e ha gettato un velo di tristezza nel paese dove l’uomo era cresciuto. La sindaca, Carla Medau, parla a nome della comunità: «Questo lutto ha colpito tutti, Pier Giacomo era un ragazzo molto conosciuto e apprezzato in paese, la notizia ci ha lasciato senza parole. In questo momento così triste siamo vicini ai suoi familiari». Porcu lascia la moglie e un figlio».

Ivan Murgana

