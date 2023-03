L’esperienza in giallonero di Agata Makurat si è chiusa oggi con la risoluzione consensuale del contratto. La sorella minore di Aleksandra, che si era infortunata al tendine d’Achille dopo aver giocato appena due giornate di A2 femminile di basket con la casacca della Techfind Selargius, e di Anna, che milita in serie A1 con la Dinamo Sassari, torna in patria.

La risoluzione del contratto - come spiegato in una nota dal Basket San Salvatore, che assieme al presidente Marco Mura le augura le migliori fortune per il proseguo della carriera - la società ha deciso di venire incontro alle richieste della classe 2004, che ha espresso il desiderio di tornare in Polonia prima del termine della stagione sportiva italiana.

La scelta della giovane guardia/ala ormai ex selargina potrebbe essere dettata anche dal fatto che nei prossimi mesi dovrà trasferirsi oltreoceano per disputare il campionato NCAA con l’Università di Vanderbilt (Nashville).

Agata Makurat ha collezionato 12 presenze con la Techfind e chiuso con una media di 10,2 punti (42% da 2, 26% da 3 e 80% dalla lunetta) e 5,6 rimbalzi a partita. Il picco, messo a referto l’11 febbraio al PalaVienna contro il Vigarano, è stato di 28 punti.

