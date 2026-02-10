Il prossimo 10 febbraio le mense scolastiche del Comune di Palau cambieranno volto, trasformandosi in un vivace laboratorio del gusto dedicato alla Festa dei Legumi. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Solaria Società Cooperativa, gestore del servizio comunale di ristorazione scolastica, punta a coniugare educazione alimentare, gioco e sostenibilità. Protagonisti assoluti saranno i legumi e i loro “superpoteri” nutritivi, raccontati ai bambini con un linguaggio semplice, colorato e coinvolgente. Tra piatti creativi e profumi invitanti, lo chef proporrà una sfida golosa: indovinare quale legume si nasconde nella portata del giorno. Un percorso sensoriale tra colori, consistenze e sapori, pensato per stimolare curiosità e consapevolezza fin dalla giovane età. A fare da filo conduttore alla giornata, lo slogan che racchiude lo spirito dell’evento: “Piccolo seme, grande forza: mangia i legumi e la stanchezza si smorza!”. Al centro del racconto i “Magnifici 4” della tradizione mediterranea: ceci, lenticchie, fagioli e piselli, ingredienti umili ma ricchissimi di benefici. L’iniziativa ha anche una forte valenza educativa. I legumi sono fonte preziosa di fibre, vitamine e minerali, forniscono proteine vegetali prive di colesterolo e grassi saturi e rappresentano una scelta sostenibile: richiedono poca acqua e migliorano la fertilità del suolo. Non a caso, hanno attraversato secoli di storia mediterranea, lasciando traccia persino nei nomi di antiche famiglie romane. Per l’occasione, il menù sarà interamente dedicato ai legumi: passato di legumi e verdure, polpettine di lenticchie, insalata mista, pane e frutta. Una giornata che unisce gusto e formazione, per avvicinare i più piccoli a un’alimentazione sana, consapevole e rispettosa dell’ambiente.

