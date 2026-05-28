Tremila euro per un diploma di maturità. Studenti formalmente iscritti ma lezioni mai frequentate. Di punto in bianco, tre giovani di Tortolì, Tertenia e Baunei hanno conseguito il titolo di perito elettronico che li avrebbe avvantaggiati nelle graduatorie concorsuali.

Gli accertamenti si sono concentrati sull’attività scolastica svolta tra il 2023 e il 2025 da un centro studi di Caserta, specializzato nel recupero degli anni scolastici e nella preparazione all’esame di maturità.

Secondo quanto emerso dalle indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Caserta e coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, l’istituto era al centro di un gruppo che, con l’ausilio di istituti paritari, veri e propri diplomifici, assicurava agli studenti (previo pagamento di somme in denaro) il superamento dell’esame di Stato.

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