Tremila euro per il diploma senza andare a scuola, studenti nel mirino della FinanzaIndagine delle Fiamme gialle su un istituto campano, coinvolti anche sardi
Tremila euro per un diploma di maturità. Studenti formalmente iscritti ma lezioni mai frequentate. Di punto in bianco, tre giovani di Tortolì, Tertenia e Baunei hanno conseguito il titolo di perito elettronico che li avrebbe avvantaggiati nelle graduatorie concorsuali.
Gli accertamenti si sono concentrati sull’attività scolastica svolta tra il 2023 e il 2025 da un centro studi di Caserta, specializzato nel recupero degli anni scolastici e nella preparazione all’esame di maturità.
Secondo quanto emerso dalle indagini, condotte dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Caserta e coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, l’istituto era al centro di un gruppo che, con l’ausilio di istituti paritari, veri e propri diplomifici, assicurava agli studenti (previo pagamento di somme in denaro) il superamento dell’esame di Stato.
L’articolo completo di Roberto Secci su L’Unione Sarda in edicola, sull’app L’Unione Digital e sull’edizione digitale