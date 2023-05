Le notizie sportive dell'edizione delle 13 del 23 maggio 2023 a cura di Valentina Caruso.

Calcio, Serie B: il Cagliari da ieri in campo ad Assemini per preparare il turno preliminare dei play off contro il Venezia;

Calcio DCPS: i Casteddu4special secondi in Italia nel campionato DCPS;

Basket: la Dinamo pronta per sfidare Milano in semifinale play off scudetto;

Kite Foil: a Oristano il Mondiale Master e l'Europeo giovanile da domani le regate;

Marcia: Agrusti è quinto;

Mountain Bike: Luca Dessi è Campione sardo nella Marathon.

